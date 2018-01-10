Ожидаем нейтрального открытия от российского рынка из-за смешанной динамики азиатских фондовых рынков, небольшого снижения цены ближнего фьючерса на индекс MSCI развивающихся рынков. При этом на локальном рынке есть спрос на доллары, что отразил в своей динамике вчера однодневный своп на бирже. Однако рубль получает поддержку от роста цен на нефть.

На фоне роста фондовых индексов развитых и развивающихся стран доходность гособлигаций перечисленных рынков растет. Это говорит о желании инвесторов поиграть с рисковыми активами (risk on). Таким образом американские инвесторы реагируют на позитивное начало сезона отчетности и толкают вверх SP500 к новым историческим вершинам в 2750 пунков. В свою очередь, позитив на развивающихся рынках подкреплен ростом нефтяных цен, которые отреагировали на протесты в Иране и аномальные заморозки в США. Поэтому согласно прогнозу API, последний фактор привел к снижению запасов сырой нефти в США на 11,2 млн барр. за прошедшую неделю. Благодаря этой ситуации котировки нефти марки Brent подходят к отметке в $70 за баррель, где последний раз были в декабре 2014 года. С другой стороны, объемы торгов на российском фондовом рынке пока не восстановились до обычного уровня в силу постпраздничного состояния инвесторов. Если нефтяные котировки продолжат устойчивый тренд к росту, то мы ожидаем притока денег в сырьевые активы и в активы развивающихся рынков в целом, в том числе и в Россию.