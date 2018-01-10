Два крупных провайдера платежных услуг BTCPay и CoinCards объявили о том, что они начали поддерживать Litecoin.

Как только компания BTCPay добавила поддержку Litecoin, другой поставщик платежных услуг объявил об аналогичном шаге. Канадский платежный сервис CoinCards, который позволяет пользователям обменивать биткоины на подарочные карты, также добавил Litecoin в свою сеть, сообщает Altcoin .

По сравнению с биткоином и другими альткоинами, такими как Ethereum, Ripple и Dash, Litecoin уже лидирует по соотношению объема торговых операций проводимых в LTC к капитализации Litecoin.