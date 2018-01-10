Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Рустама Мавлютова, которому инкриминируется нарушение законодательства при взыскании долгов. Фигурант обвиняется по части 2 статьи 330 Уголовного кодекса РФ, то есть в самоуправстве с применением или угрозой применения насилия, следует из опубликованного через Telegram-канал сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как полагает следствие, оператор ООО «Микрокредитная компания «Бутик финансовых решений» Мавлютов, исходя из ложно понятных интересов компании, умышленно предпринимал противозаконные действия с целью скорейшего взыскания задолженности с заемщицы. В частности, он осуществлял звонки, отправлял СМС-сообщения, а также текстовые сообщения в социальной сети «ВКонтакте» с изображением смерти родственника потерпевшей, угрожал применением насилия, оказывая психологическое давление на должницу.

Мавлютов вину признал.



В объединенной пресс-службе судов Петербурга указывают, что 30 сентября 2017 года Приморским районным судом было вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мавлютова. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 163 УК РФ (в вымогательстве в составе группы лиц по предварительному сговору). При продлении меры пресечения Мавлютов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК (в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).