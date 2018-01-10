Создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли предлагает апгрейд Litecoin в виде софтфорка, который позволит майнерам указывать минимальный размер необходимых комиссионных в заголовке блока. Данные также будут доступны для кошельков, использующих метод упрощенной верификации платежей (SPV).

Одна из инициатив Чарли Ли – создание более совершенного механизма для определения размера комиссий при осуществлении транзакций, который в последствии также может быть перенесен и на биткоин, сообщает он в Twitter .

I'm proposing an upgrade to Litecoin with a soft fork that will let miners signal their min accepted fee in the block header. This will let a fee market develop without having us decide what the min fee is. Will also make it easier for users to estimate fees. More details later. — Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite) January 6, 2018

Пользователям не придется самим определять, какую минимальную сумму комиссий им будет нужно заплатить для быстрого подтверждения транзакций. У них будет доступная информация от майнеров, на основании которой будет можно будет рассчитать медианный размер комиссий за последние 100 блоков и указать сумму, гарантирующую подтверждение в пределах ближайших блоков.

Чарли Ли добавил, что в следующем релизе референсного клиента Litecoin минимальный размер комиссии для трансляции транзакции в сети будет снижен с 0.001 LTC/kb ($0.30/kb) до 0.00001 LTC ($0.003/kb). Транзакционные комиссии после этого будут снижены до 0.0001 LTC/kb ($0.03/kb).