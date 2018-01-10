Банк России сообщил о назначениях в своих департаментах.

Так, с 9 января 2018 года директором департамента финансовых технологий ЦБ назначена Алиса Мельникова, ранее занимавшая должность директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов.



Директором департамента проектов и процессов ЦБ с 9 января по 30 апреля 2018 года временно назначен Валерий Казарин. Ранее он занимал должность начальника процессного офиса (на правах управления) департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов.