Развитие кооперативных принципов и пресечение недобросовестных практик должны стать основой для изменения роли кредитной кооперации в системе финансовых отношений. Такой вывод по итогам обсуждения доклада Банка России «Развитие кредитной кооперации», представленного в октябре 2017 года, приводится в сообщении регулятора.

Анализ и обобщение мнений участников общественных консультаций показали, что профессиональное сообщество обеспокоено ситуацией и тенденциями в секторе кредитной кооперации. Низкий уровень финансовой грамотности населения и непонимание гражданами принципов работы кредитной кооперации наряду с недостаточным профессионализмом и квалификацией самих сотрудников кредитных потребительских кооперативов (КПК) названы среди внешних и внутренних факторов, сдерживающих развитие кредитной кооперации в России.

Предложения по решению основных проблем этого рынка, представленные в консультативном докладе Банка России, в целом были поддержаны участниками обсуждения. При этом ими были даны самые разнообразные оценки и варианты возможных путей развития сектора кредитной кооперации.

Большой разброс мнений обнаружился в понимании некоторых практических сторон деятельности кредитных кооперативов. Действующий ныне подход, при котором все без исключения члены кооператива должны исполнять обязательства по солидарному несению субсидиарной ответственности, некоторые из участников обсуждения предложили изменить, ограничив эту ответственность либо заемщиками кредитных кооперативов, либо руководителями КПК, либо сберегателями, либо исключительно членами кредитного кооператива, нарушающими уставные и договорные обязательства.

При обсуждении положений доклада об организации управления КПК одни участники обсуждения выступили за расширение полномочий правления, в то время как другие, напротив, считают, что исполнительный орган кредитного кооператива обладает избыточными полномочиями. По мнению представителей рынка кредитной кооперации, ответственность руководителей в случаях доказанных злоупотреблений или бездействия должна регламентироваться административным и уголовным законодательством.

Неоднозначную реакцию вызвало предложение ребрендинга в кредитной кооперации. По мнению одних участников обсуждения, смена наименования поднимет авторитет кредитных кооперативов как социально значимых институтов. Другие же связывают кампанию ребрендинга с неизбежным увеличением ничем не оправданных затрат.

«Участники обсуждения оказались практически единодушны в вопросе изъятия паенакоплений в случае ухудшения финансового положения кредитного кооператива, — констатирует ЦБ. — Большинство респондентов выступили за ограничение прав членов кооперативов (а некоторые — за полный запрет) на изъятие своих средств в таких случаях. Право получить назад свой пай, по их мнению, может возникнуть только после утверждения финансовой отчетности по итогам года, со встречным обязательством пайщика, покидающего КПК, солидарно нести субсидиарную ответственность в течение года после выхода».



Регулятор обещает учесть мнения участников профессионального сообщества, высказанные в ходе обсуждения консультативного доклада, при выработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере кредитной кооперации и при подготовке нормативных актов.