Валютный рынок

Наталия Шилова, директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка:

Несмотря на вероятное сохранение высоких цен на нефть до конца недели, для российского рубля мы видим риски незначительной коррекции в связи с близостью нефти к психологически важной отметке 70$/барр, с которой спекулятивные игроки могут начать фиксацию прибыли. Кроме того, на развивающихся рынках в среду сформировался тренд на локальную коррекцию национальных валют к доллару СЩА. С начала 2018 год на мировых площадках продолжалась волна роста цен на рисковые активы, которую рубль отыграл только после праздников. Заявления китайских властей о желании ограничить инвестиции в американские казначейские бумаги, и последовавшая за ним волна распродаж на американском долговом рынке, могут привести к фиксации прибыли на развивающихся площадках и оказать давление на российскую валюту. Возможная коррекция видится локальной, 1 квартал ожидается для рубля традиционно благоприятным периодом благодаря сезонности.

Нефтяной рынок

Антон Покатович, аналитик Бинбанка:

Нефтяные цены в среду достигли 3-х летних максимумов на отметке 69,3$. Основным драйвером роста цен служат необычно позитивные настроения инвесторов, которые как никогда прежде верят в результативность действия сделки ОПЕК+. Локальной поддержкой роста служат следующие факторы: выход предварительных данных о запасах нефти в США от API, которые продемонстрировали рекордный объем снижения запасов сырья на 11,2 млн барр.; также на рынке остается геополитическая риск-премия, связанная с растущей напряженностью в отношениях между Ираном и США после народных волнений в иранских провинциях. В том случае, если официальные данные о запасах нефти от Минэнерго США в среду вечером подтвердят столь существенное сокращение запасов, значительно превышающее оценки рынка в 3,7 млн барр, котировки Brent могут устремиться к отметке 70$. В результате цены нефтяного актива до конца недели могут зафиксироваться в диапазоне 68,7-70,3$. Также нами отмечается тот факт, что достигнутое равновесие на нефтяном рынке является крайне хрупким. Сравнительно высокие уровни нефтяных цен предоставляют американской нефтяной отрасли возможности для ускорения роста производства, что в перспективе может вызвать существенную коррекцию цен.