Банк ЗЕНИТ изменил условия по программам кредитования на приобретение новых и подержанных автомобилей. Теперь размер процентной ставки зависит от размера первоначального взноса.

Заемщики, приобретающие новые автомобили и оплатившие свыше 50% от их стоимости, могут оформить кредит с процентной ставкой 12,9% годовых. При размере первоначального взноса от 20% до 50% от стоимости автомобиля базовая ставка увеличится на 1 процентный пункт, до 13,9% годовых. При первоначальном взносе менее 20% процентная ставка составляет 14,9%.

При приобретении автомобиля с пробегом при первоначальном взносе свыше 50% от стоимости транспортного средства можно оформить кредит с процентной ставкой 13,9% годовых. При размере первоначального взноса от 30% до 50% от стоимости автомобиля процентная ставка составит 15,9% годовых. При размере первоначального взноса менее 30% — 16,9% годовых.

Такие ставки действуют при условии оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика и полиса КАСКО. При отсутствии полиса страхования жизни и здоровья заемщика ставка увеличивается на 3 процентных пункта; а при отсутствии полиса КАСКО — на 1,5 процентных пункта при покупке новых автомобилей и на 3 процентных пункта при приобретении автомобилей с пробегом.

Условия программы кредитования распространяются на новые легковые автомобили и автомобили с пробегом отечественного и иностранного производства. Срок кредита от 1 года до 7 лет. Обеспечением по кредиту является приобретаемое автотранспортное средство.

Максимальная сумма кредита составляет от 3 млн до 6,5 млн рублей и зависит от размера первоначального взноса и от категории автомобиля (новый или с пробегом). Действие программы распространяется на приобретение автомобилей иностранного производства не старше 15 лет и автомобилей российского производства не старше 10 лет на момент окончания кредита.

Подробнее о программах и условиях — на сайте Банка .