В 2017 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ликвидируемых кредитных организациях были уволены около 12 тыс. человек.

Как сообщили Банки.ру в АСВ, по сравнению с 2016 годом, когда были уволены 13,5 тыс. человек, количество уволенных работников несколько уменьшилось.



«В связи с отзывом лицензий у кредитных организаций и началом осуществления в отношении них ликвидационных процедур конкурсный управляющий осуществляет увольнение работников в связи с сокращением штата работников и в связи с ликвидацией организации. В 2017 году Агентством в ликвидируемых кредитных организациях в связи с их ликвидацией уволено около 12 тысяч человек», — сообщили в АСВ.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru