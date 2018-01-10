В 2016-м были уволены 13,5 тыс. человек.
В 2017 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ликвидируемых кредитных организациях были уволены около 12 тыс. человек.
Как сообщили Банки.ру в АСВ, по сравнению с 2016 годом, когда были уволены 13,5 тыс. человек, количество уволенных работников несколько уменьшилось.
«В связи с отзывом лицензий у кредитных организаций и началом осуществления в отношении них ликвидационных процедур конкурсный управляющий осуществляет увольнение работников в связи с сокращением штата работников и в связи с ликвидацией организации. В 2017 году Агентством в ликвидируемых кредитных организациях в связи с их ликвидацией уволено около 12 тысяч человек», — сообщили в АСВ.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru
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Комментарии: 1
Троекратное повторение информации повышает ее ценность? Или делает ее более понятной? ;)