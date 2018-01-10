Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее конкурсное производство в банке «Крыловский», отчиталось об итогах инвентаризации его активов. По итогам инвентаризации выявлена недостача имущества банка в размере 33,213 млн рублей, наибольшая часть которой приходится на фактическое отсутствие основных средств на сумму 20,078 млн (в том числе недостача, связанная с неотделимыми улучшениями в арендованных помещениях банка, составляет 11,019 млн), указано в сообщении АСВ.

Недостача по прочим активам составляет 13,135 млн рублей.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности на основании имеющихся в наличии документов.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель) в количестве 3 241 единицы, не учтенное на балансовых счетах банка.

Арбитражный суд Краснодарского края 28 сентября признал банк «Крыловский» банкротом . Его лицензия была отозвана 2 августа прошлого года. По данным ЦБ, руководители и собственники банка демонстрировали признаки недобросовестного поведения, выражавшегося в представлении недостоверной отчетности (в сентябре сообщалось о возбуждении уголовного дела по фактам фальсификации финансовых документов в банке) и выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Кроме того, в кассах ряда подразделений банка была выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала).

Также регулятор отмечал агрессивную политику «Крыловского» по привлечению средств физических лиц, в результате чего в отношении банка дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

Выплаты вкладчикам «Крыловского» должны составить в соответствии с реестром около 8,5 млрд рублей. Примечательно, что ранее АСВ оценило объем своих потенциальных выплат по данному страховому случаю только в 2,56 млрд, а газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники писала, что АКБ «Крыловский» спрятал за балансом 6—7 млрд рублей вкладов, привлеченных за счет рекламы в метро. При этом позже в статье «Коммерсанта» говорилось, что против восстановленных забалансовых вкладов в отчетности банка «Крыловский» отражены деньги, которые по факту не обнаружены , и, таким образом, страховые выплаты вкладчикам осуществляются из кредитных средств ЦБ.



«Дыра» в балансе «Крыловского» была оценена примерно в 8 млрд рублей.