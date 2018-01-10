Выплатами страхового возмещения вкладчикам будет заниматься Россельхозбанк.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Преодоление» начинаются 11 января, сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 11 января в газете «Московский комсомолец».
Выплатами займется Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.
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