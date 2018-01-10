Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) увеличил штрафы за перенос исполнения обязательств по валютным свопам с 2% до 10% годовых по доллару и 7,75% по евро. Это фактически заградительные штрафы, сказал «Ведомостям» казначей банка.



Из-за спроса на валюту в последние дни года ставки долларовых свопов в отдельные моменты превышали 30% годовых (29 декабря, в конце последних торгов 2017 года, составляли 34,6%, по данным Московской биржи), рассказывает исполнительный директор по денежному и валютному рынку банка «ФК Открытие» Сергей Смирнов. По его словам, в последние дни декабря было выгоднее заплатить штраф, чем исполнить обязательства. «Штраф должен быть таким, чтобы не было соблазна замещать нормальные операции такими штрафными, которые очень неудобны ни организаторам торгов, ни регулятору», — говорит Смирнов.

В последний торговый день 2017 года НКЦ зафиксировал ряд весьма крупных неисполненных обязательств перед ним по платежам в долларах, подтвердил предправления Алексей Хавин. Поскольку в ходе первых торгов уже этого года спрос на долларовую ликвидность сохраняется аномально высоким, чтобы избежать процентного арбитража, НКЦ решил увеличить штрафные ставки, объяснил он.

«При нормализации ситуации с валютной ликвидностью мы вернемся к вопросу о снижении штрафных ставок», — пообещал Хавин.

Аномальный спрос на валюту пока сохраняется, говорит валютный дилер «Альба Альянса» Артем Рощин. В конце года оборот по свопам достигал 17 млрд долларов, а во вторник, 9 января, — свыше 15 млрд долларов, летом было в среднем 6—7 млрд долларов в день.