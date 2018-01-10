Во вторник, 9 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами «завтра» повысился на 1 коп. (+0,02%), до 56,99 руб., курс евро снизился на 69 коп. (-1,01%), до 67,98 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (+400,6%), евро/рубль – 18,7 млн евро (+3241%), сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Центральный Банк России с 10 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 55,39 коп., до 57,0463 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2103 руб., что ниже предыдущего дня на 65,65 коп. Учитывая, что нефть штурмует максимумы 2015 года, то при коррекционном движении индекса доллара (DXY) курс рубля может прогуляться до 56,63 руб. без каких-либо усилий. Тем более ему сегодня будут оказывать поддержку аукционы Минфина РФ», - отмечает эксперт.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи ожидается существенное укрепление рубля в рамках сегодняшних торгов. Поддержку российской валюте окажут сразу несколько факторов. Так, кроме роста цен на нефть, спросу на рубль будет способствовать размещение ОФЗ и продажи экспортерами валюты для создания рублевых резервов в преддверии налоговых выплат. В результате, уже в начале торгов доллар может отступить ниже 56,9 рубля, после чего негативная динамика продолжится.

«Отметим, что закрепление американской валюты ниже отметки 57 рублей говорит в пользу продолжения негативной динамики в паре USD/RUB и возможности достижения ею минимумов прошлого года, установленных в районе 56 рублей», - поясняет Зварич.

Как сообщает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», рубль на торгах в среду упорно сопротивлялся доллару, даже когда он укреплялся относительно своих конкурентов. В среду финансовое ведомство проведет аукционы ОФЗ с постоянным купонным доходом 25083 на сумму 20 млрд рублей и 26212 на сумму 20 млрд рублей. Вполне вероятно, что спрос будет весьма высокий. На I квартал Минфин планирует аукционы на 450 млрд рублей. Таким образом, на среду вновь складываются условия для возможных дальнейших попыток укрепления российской валюты.