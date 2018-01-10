Рубль чувствует себя крайне уверенно на фоне позитивного тренда на нефтяном рынке, анализирует Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн». «Котировки черного золота вполне вероятно в ближайшее время протестируют отметку в 70 долларов за баррель. Это будет максимальное значение с 2014 года. Пока сложно сказать удастся ли перевалить за эту отметку, но в случае продолжения роста мы, безусловно, увидим позитивное влияние на курс рубля», - прогнозирует он.

«Пара USD/RUB сегодня торгуется ниже отметки 57. Основным поводом для этого стал рост цены на нефть выше $69. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США, которые могли снизиться на 4,1 млн баррелей. Из-за холодов на севере США и в Европе потребление топлива и цены на него повышаются. Эта ситуация может сохраниться еще одну-две недели. Я не исключаю, что цена на нефть на этом фоне в ближайшие дни может достичь психологически значимой отметки $70 за баррель, а курс USD/RUB опустится до 56», - сообщает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

По словам Анны Бодровой, старшего аналитика Альпари, российский рубль днем во вторник торгуется с понижением в парах с иностранными валютами. Доллар США к настоящему времени стоит 57,03 руб. (+0,1%). Евро торгуется по 68,44 руб. (+0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 11 января, составляют 56,87 руб. за американскую валюту и 67,88 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 17 и 33 копейки соответственно.

«В паре с долларом США рубль по-прежнему сохраняет тенденцию к локальному укреплению. После полудня в паре евро/доллар, например, наблюдается очередная попытка инструмента подняться выше 1,20. Если она окажется результативной и евро закрепится над 1,2015, можно будет считать, что предыдущая стабилизация американской валюты носила технический характер. Для рубля это может означать возможность возвращения к области 56,50-56,85», - поясняет эксперт.