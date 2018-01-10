Госдума подготовит законопроект, который будет препятствовать уходу от уплаты налогов с помощью перевода средств в криптовалюты, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, сообщает «Интерфакс» , сейчас есть тема ухода от декларирования доходов.

«Это требует советующего описания. Некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено. Есть группа, которая работает именно над этой частью, и она уже дала свои предложения», - сообщил глава комитета.

Кроме того, будут подготовлены законопроекты, вносящие поправки в закон о банкротстве для возможности включения криптовалют в конкурсную массу, в Гражданский кодекс, для того чтобы смарт-контракты могли рассматриваться как материал для определения достоверности заключенных договоров, отметил он.