Поправки будут приниматься отдельно от разрабатываемого законопроекта о регулировании цифровых активов.
Госдума подготовит законопроект, который будет препятствовать уходу от уплаты налогов с помощью перевода средств в криптовалюты, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, сообщает «Интерфакс», сейчас есть тема ухода от декларирования доходов.
«Это требует советующего описания. Некоторые люди уходят из долларов, из вкладов, покупают биткойны и не декларируют, потому что это никак у нас в законодательстве не определено. Есть группа, которая работает именно над этой частью, и она уже дала свои предложения», - сообщил глава комитета.
Кроме того, будут подготовлены законопроекты, вносящие поправки в закон о банкротстве для возможности включения криптовалют в конкурсную массу, в Гражданский кодекс, для того чтобы смарт-контракты могли рассматриваться как материал для определения достоверности заключенных договоров, отметил он.
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