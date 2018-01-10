Московская биржа сообщила, что «в связи с ограничением кодов расчета» с 11 января из фондовых индексов будут исключены акции Промсвязьбанка.

Сейчас бумаги банка используются при расчете трех фондовых индексов: индексе РТС, ММВБ (индекс широкого рынка) и отраслевого «ММВБ — финансы». Как пояснил Банки.ру представитель биржи, формально акции Промсвязьбанка остаются на торгах, но из-за ограничений кодов расчета продать их или купить будет нельзя.



С декабря 2017 года Банк России назначил в Промсвязьбанке временную администрацию. Решение регулятора связано с необходимостью его финансовой поддержки: согласно утвержденному плану, банк будет докапитализирован за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. На проведение докапитализации Промсвязьбанка понадобится 100—200 млрд рублей, сообщал зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, процесс докапитализации банка займет около трех месяцев.

В конце декабря замминистра финансов Алексей Моисеев предложил объединить санируемые регулятором через Фонд консолидации банковского сектора «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. «Цель у всех одна: как можно скорее продать. Есть идея, в целом правильная: все-таки называется Фонд консолидации банковского сектора. По идее, в рамках идеологии этой консолидации остальные банки тоже должны присоединяться (к «ФК Открытие»)», — цитирует слова чиновника агентство ТАСС.