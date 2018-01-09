Гигант электронной коммерции DMM Group готовится к запуску новой криптовалютной биржи 10 января.

Как сообщает ForkLog со ссылкой на Twitter-аккаунт De Cryptografter , на новой бирже будут представлены семь наиболее ликвидных криптовалют, включая биткоин, Ethereum, NEM, Ripple, Litecoin, Ethereum Classic и Bitcoin Cash.

«Японский конгломерат DMM Group готовится запустить 10 января криптовалютную биржу, которая будет поддерживать BTC, ETH, XEM, XRP, LTC, ETC, BCH. Это может спровоцировать «бычьи настроения» на рынке, так что подготовьтесь», - говорится в сообщении.