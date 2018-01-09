ВТБ в 2018 году планирует нарастить розничный кредитный портфель почти на 20% до 2,7 трлн рублей, а портфель привлеченных средств — на 25% до 3,9 трлн рублей. Таким образом, рост клиентской базы планируется до уровня 12,5 млн человек.



Как отмечается, ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению ВТБ 24 и с 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом.

После присоединения клиенты розничного бизнеса группы ВТБ продолжат обслуживание в привычных офисах (объединенная розничная сеть возросла до 1 350 отделений), но уже под новым брендом ВТБ. На прежних условиях им доступны продукты и услуги, ранее оформленные в обоих банках. Перезаключать действующие договоры клиентам не требуется.

В рамках присоединения интернет-банк и мобильный банк для физических лиц переименованы в «ВТБ-Онлайн», для юридических лиц — в «ВТБ Бизнес Онлайн». В развитии розничного направления ВТБ сделает акцент на внедрении инновационных и высокотехнологичных продуктов.

По словам президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, создание универсального банка даст значительный синергетический эффект в рамках группы ВТБ. Присоединение сократит издержки и повысит эффективность работы объединенного банка. Общая экономия составит около 15 млрд рублей в год. При этом одной из ключевых задач объединенного банка является повышение уровня лояльности клиентов.



В ходе новогодних праздников была проведена большая работа по объединению базы клиентов, IT-инфраструктуры, отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.