Он опубликовал описание новой модели на форуме Ethereum Research .

Создатель Ethereum Виталик Бутерин предложил улучшенную модель ICO – DAICO. В ней будут использованы «некоторые преимущества» концепции децентрализованных автономных организаций (DAO), чтобы сделать первичные предложения токенов более безопасными для инвесторов и демократичными. Также предполагается, что новая модель создаст надежную защиту от атак 51%.

«Идея такова: договор DAICO публикуется единой командой разработчиков, которая хочет собрать средства для проекта. Контракт DAICO начинается с «режима вкладов», описывая механизм, посредством которого каждый может вносить ETH в контракт и получать в обмен токены. Это может быть ограниченная продажа, неограниченная продажа, голландский аукцион, интерактивное ICO, KYC-продажа с динамическими ограничениями под каждого человека, или любой другой механизм, который выберет команда. Как только период пожертвований заканчивается, возможность вносить ETH закрывается, и устанавливаются первоначальные балансы токенов, после чего ими можно торговать», – объяснил суть новой модели Бутерин.

По его словам, новая модель дает больше власти инвесторам, поскольку позволяет формировать общее мнение внутри сообщества по поводу того, какой объем привлеченных средств данный проект может расходовать, скажем, ежемесячно, сообщает Anycoin . Это становится возможным за счет внедрения механизма голосования.