Уставный капитал «ВЭБ-лизинга» увеличен более чем на 127,6 млн рублей. Отчет об итогах размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций компании (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43801-Н-006D от 16 ноября 2017 года) в конце декабря зарегистрирован Банком России, свидетельствуют материалы эмитента.

Дополнительные акции лизинговой организации в количестве 127 млн 625 тыс. 201 штуки номинальной стоимостью 1 рубль были размещены по закрытой подписке в пользу Внешэкономбанка по цене 619 рублей за бумагу. Таким образом, ВЭБ влил в капитал «дочки» почти 79 млрд рублей.

Дополнительные акции были оплачены денежными средствами в валюте РФ.

Напомним, полугодовой убыток «ВЭБ-лизинга» по МСФО превысил 13,6 млрд рублей. Капитал компании уменьшился с 35,1 млрд рублей на 31 декабря 2016 года до менее чем 21,8 млрд на 30 июня 2017-го.



Убыток лизинговой компании по РСБУ за январь — сентябрь 2017 года составил около 25,7 млрд рублей (против 5,1 млрд за аналогичный период 2016-го).