Инвентаризация казанского Спурт банка выявила недостачу имущества на сумму 1,1 млрд рублей. Наибольшая сумма недостачи связана с отсутствием подтверждающих документов по кредитным договорам на общую сумму 984,2 млн рублей, по иным активам — 47,7 млн рублей, сообщили в АСВ.

Недостача по основным средствам — 93,6 млн рублей. Оставшаяся часть недостачи приходится на денежные средств в банкоматах — 985 тыс. руб., образовавшая до отзыва у банка лицензии, сообщает TatCenter.ru .

Кроме того, в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество, неучтенное на балансовых счетах банка, в количестве 3,47 тыс. единиц.