Предложения о включении новых направлений в программу «Цифровая экономика РФ» должны быть представлены в правительство до 15 февраля. Об этом говорится в опубликованных на портале правительства поручениях премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по итогам заседания правкомиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.



До середины февраля Минкомсвязь и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, АНО «Цифровая экономика» и Аналитическим центром при правительстве РФ должны представить в правительство «предложения по включению в программу «Цифровая экономика РФ» новых направлений, предусматривающих цифровую трансформацию отдельных отраслей экономики и социальной сферы», отмечается в поручении.

На заседании правкомиссии 18 декабря были утверждены планы мероприятий по четырем направлениям программы развития цифровой экономики России: «Нормативное регулирование», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность». Проект еще одного плана мероприятий — по направлению «Кадры и образование» — Минэкономразвития, Минтруд, Минобрнауки совместно с Агентством стратегических инициатив должны представить в правительство до 31 января, отмечается в поручении Медведева.

Первоочередные мероприятия по развитию цифровой экономики России могут быть профинансированы из резервного фонда правительства РФ. Как следует из поручения премьер-министра, Минкомсвязь, Минэкономразвития и Минфин должны «уточнить состав первоочередных мероприятий программы и представить в подкомиссию предложения по их финансированию за счет средств резервного фонда правительства РФ». При этом указанные министерства должны будут предусмотреть финансирование мероприятий по четырем утвержденным планам мероприятий по цифровой экономике при подготовке проекта поправок в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов.

Кроме того, Минэкономразвития, Минфин и Росстат должны подготовить «предложения, направленные на совершенствование системы государственной статистики в части повышения оперативности получения отчетных данных и полноты собираемой информации» для актуализации четырех утвержденных планов мероприятий по цифровой экономике. Эти предложения необходимо до 15 марта представить в подкомиссию по цифровой экономике правкомиссии по IT.

Ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров говорил, что планы реализации программы «Цифровая экономика» предусматривают финансирование суммарно порядка 520 млрд рублей, из которых бюджетные средства составляют 150 млрд. По словам министра, 50 млрд рублей из этих средств уже учтены в проекте федерального бюджета. При этом предполагается и внебюджетное финансирование в размере более 300 млрд рублей — эти деньги выделят крупнейшие компании информационной отрасли.