Удельный вес российского рубля в валютной структуре платежей в Евразийском экономическом союзе (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения. — Прим. Банки.ру) увеличился за последние шесть лет с 56% до 75%, а доля доллара снизилась с 35% до 19%. Вместе с тем доллар остается доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС с исключением России: в зависимости от направления платежей на американскую валюту приходится 50—80%. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы», подготовленном на основе данных опроса высокого уровня.

Объем расчетов между странами ЕАЭС в рублях составляет более 69 млрд долларов в эквиваленте, в долларах США — примерно 18 млрд, в евро — около 5 млрд долларов. «Использование национальных валют ЕАЭС во взаимных сделках устраняет для многих предпринимателей нежелательные валютные риски, сокращает экономические и регуляторные барьеры для участия во внешнеэкономических операциях, содействует укреплению макроэкономической стабильности, а также развитию национальных финансовых рынков и посредников», — отмечается в обзоре.

Оценивая препятствия для усиления роли национальных валют, респонденты из пяти государств ЕАЭС указывали на комплексное действие различных негативных факторов. В качестве трех главных по значимости ограничителей названы высокие валютные риски, сложившиеся бизнес-практики и отсутствие экономических стимулов для использования национальных валют вместо резервных.

Распределение ответов на вопрос об основных препятствиях для роста роли национальных валют стран ЕАЭС



Опрос подтвердил, что регуляторно-надзорные ограничения не являются серьезными барьерами. Напротив, основные причины, препятствующие усилению роли национальных валют во взаиморасчетах между государствами — членами ЕАЭС, имеют макро- и микроэкономическую природу. Это более высокие трансакционные издержки, низкая ликвидность нацвалют по сравнению с долларом, неустойчивость валют ЕАЭС к внешним шокам, остающиеся высокими инфляционные ожидания и неопределенность относительно перспектив российской экономики.

«На текущий момент большинство национальных финансовых рынков отличает низкая емкость и ликвидность, а также в ряде случаев — отсутствие важных сегментов, необходимых для эффективной поддержки повышения роли национальных валют», — отмечают авторы доклада.

Из всех стран ЕАЭС биржевой срочный рынок, на котором теоретически могут быть внедрены механизмы хеджирования валютных рисков по операциям с использованием валют стран Союза, существует в России, Армении и Казахстане. Но даже в структуре биржевых срочных рынков России и Армении отсутствуют инструменты, позволяющие хеджировать риски сделок по обмену валют стран ЕАЭС без использования иной резервной валюты в качестве промежуточной. Даже на крупном рынке срочных валютных сделок в России почти весь оборот приходится на фьючерсы на доллар США и евро и полностью отсутствуют фьючерсные и опционные контракты на валюты стран ЕАЭС. На крайне небольшом срочном рыке Армении в обращении находится только фьючерс на доллар, но и по нему сделки единичны.

«Преодоление указанных препятствий возможно на пути поступательного развития национальных экономик ЕАЭС и интеграционных процессов, улучшения инвестиционного климата, углубления разделения труда и диверсификации экономик, формирования транснациональных корпораций, оперирующих на евразийском пространстве, разработки и реализации совместных инвестиционных проектов, развития единого финансового рынка, а также обозначения приоритета в интеграционных процессах для малого и среднего бизнеса. Таким образом, в плане рекомендаций дан четкий ответ: «эволюция лучше революции». Интеграция в монетарно-финансовой сфере должна идти вслед за экономической основой интеграции: устранением многочисленных изъятий и ограничений во взаимном обороте, построением связующих звеньев экономических субъектов друг с другом, а также логистических и транспортных связей стран ЕАЭС, развитием общих рынков труда и капитала. Респонденты сходятся во мнении, что в таких условиях любое «забегание вперед» с продвижением валютной интеграции не только не ускорит развитие общих рынков, но, наоборот, создаст дополнительные риски», — указано в докладе ЕАБР.

В качестве главных мер по усилению роли национальных валют авторы доклада видят развитие рынка капитала, доступность кредитования в национальных валютах и общие проекты в реальном секторе и инфраструктуре. Также отмечена необходимость обеспечить симметричную защиту прав собственности, упорядочение деятельности госорганов и судов в этой сфере.

Особую роль на текущем этапе, по мнению участников опроса, играют развитие инвестиционного сотрудничества, промышленной и технологической кооперации, реализация совместных инвестиционных проектов в рамках ЕАЭС. В этой связи устранение препятствий на пути инвестиционных потоков рассматривается респондентами в качестве ключевого направления интеграции. В качестве точек роста использования национальных валют видятся развитие малого и среднего бизнеса, а также приграничного сотрудничества.

Потенциал для усиления роли национальных валют ЕАЭС есть, уверены авторы доклада, которые приводят данные проведенного опроса: 59% респондентов из числа представителей бизнеса и экспертного сообщества ожидают увеличения роли национальных валют во взаиморасчетах. Только 17,4% считают, что их роль уменьшится. И это несмотря на то, что, по мнению большинства респондентов, последствия валютного кризиса в России конца 2014 — начала 2015 года до сих пор не преодолены и сохраняется высокая вероятность возникновения таких кризисов в будущем.



Многими участниками опроса отмечено, что ЕАБР может сыграть ведущую роль в реализации совместных трансграничных проектов, стимулировании взаимных инвестиций, развитии общего рынка капитала и повышении роли национальных валют во взаиморасчетах.

