По мнению бизнес-омбудсмена РФ, это позволит снизить давление со стороны госорганов на легальный бизнес и вывести с рынка участников теневой экономики.
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предлагает создать в России отдельную спецслужбу для расследования экономических преступлений. Такое мнение он высказал ТАСС. По мнению Титова, это позволит снизить давление со стороны госорганов на легальный бизнес и вывести с рынка участников теневой экономики.
«Сейчас ищут под фонарем. То есть в поле зрения силовиков попадают в принципе лояльные государству компании, те кто платит налоги и так далее. А нужно наоборот, чтобы органы теневой сектор сокращали, а не кошмарили предпринимателей, работающих «в белую». Причина — прежде всего, слабый профессионализм силовиков в экономических сферах. Поэтому считаю необходимым, в ближайшем будущем создавать отдельную спецслужбу для расследования экономических преступлений по аналогии Финансовой гвардии в Италии», — сказал Титов.
Он напомнил, что такой принцип уже введен в Казахстане, в результате чего в стране удалось сократить число уголовных дел по экономическим статьям в четыре раза, также выросло число выявленных преступлений в теневом секторе экономики.
Ранее в январе Генпрокуратура РФ опубликовала статистику о состоянии преступности в России за 11 месяцев 2017 года, при этом мошенничество названо одним из самых распространенных видов преступлений в 2017 году: в среднем регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты.
«Данные Генпрокуратуры для нас не новость. Мошенничество — по-прежнему самая излюбленная статья УК для «прессовки» бизнеса. Остается только гадать, сколько из этих 204 тысяч уголовных дел возбуждены против предпринимателей. Но практика показывает, что очень значительная часть. Нужны срочные меры», — считает Титов. По его словам, необходимо полностью перевернуть концепцию 159 статьи УК РФ («Мошенничество»): за общий состав сделать маленькие сроки, за специализированные — большие.
«Это снимет желание заводить предпринимателей под общую статью, так как за небольшую тяжесть [преступления] их нельзя закрыть в СИЗО, а по спецсоставам легче добиться объективности. Ввести по тяжелым составам суд присяжных», — предлагает бизнес-омбудсмен.
Комментарии: 1
Мошенник обманывает доверчивых людей: не пропустите информацию - не станьте очередной жертвой афериста Гарина, объединяйтесь против зла!
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Уважаемые россияне и гости страны! Случаев мошенничества становится все больше. Мы на каждом шагу сталкиваемся с аферистами и обманщиками. Лишь некоторых из них выводят на чистую воду правоохранительные органы. Веские доказательства позволяют отправить негодяев за решетку, а после суда - отбывать наказание в соответствующих местах.
Аферист и мошенник Гарин Андрей Николаевич
Есть и такие аферисты, у которых все и везде «схвачено», поэтому они продолжают безнаказанно творить зло. Из-за одного мошенника пострадала наша семья. Я расскажу подробно о нем, а вы не пропустите информацию, ведь он по-прежнему живет среди нас и совершает свои аферы.
Я надеюсь, что мое предостережение дойдет до широких масс. Перешлите мой рассказ всему вашему окружению – родным и близким людям. Они могут столкнуться с аферистом в любой момент. Знание ситуации – это защита, которая поможет избежать крупных неприятностей. Вторая цель моего рассказа - попытка найти и объединить тех, кто уже пострадал от его действий.
О ком идет речь? О Гарине Андрее Николаевиче. Он уроженец Кемерово. На текущий момент ему уже полных 47 лет. В армии не служил.
Информация для тех, кто уже столкнулся с обманом
В Кемерово Гарин промышлял угоном автомобилей, а в 90-е переехал в Москву. Он прописан в столице по ул. Панферова 8, кв. 57. Некоторое время проживал в микрорайоне ЖР Красный Яр (Красновка) Рудничного административного района. Мы также выяснили, что жил он и в Лоо (Большой Сочи, Краснодарский край) по улице Таллинской.
После этого Гарин перебрался под Сочи и успешно мошенничает в совхозе Вардане, что в 55 км от города, живет по ул. Львовская, 3/35. Знаем также, что периодически он перебирается в Испанию (у него есть гражданство этой страны) и живет в г. Валенсия. Так подробно рассказываю все это, чтобы обратить особое внимание людей, которые могла находится рядом с ним в местах его жительства и пострадать от его действий.
Как пострадала наша семья
Теперь подробно расскажу о том, как пострадала моя семья от его махинаций с землей. Гарин обманным путем лишил моего отца довольно большого участка земли, который должен был перейти в собственность семьи по наследству.
Нам доподлинно известно, что не один мой отец лишился земли. Путем обмана или злоупотребления, втираясь в доверие землевладельцев и домовладельцев, Гарин завладевал их имуществом либо приобретал права на него.
Гарин А.Н – умный и изворотливый мошенник. Он использует самые разнообразные методы, чтобы нажиться на сделках с землей. Он настолько хитро все обставляет, что разорившиеся люди не имеют возможности доказать факт перехода их владений в собственность Гарина А.Н обманным путем, вернуть деньги. Мошенник втягивает доверчивых граждан в сделки, схемы которых тщательно продуманы.