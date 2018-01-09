Швейцарский частный банк Falcon Private Bank запускает службу управления криптокапиталом — Falcon's Blockchain Asset Management. Как поясняется в официальном заявлении банка, теперь его существующие и новые клиенты могут размещать средства, заработанные на криптоактивах посредством торговли и инвестиций, и конвертировать их в валюту.

Аудитор банка — компания PricewaterhouseCoopers одобрила процесс использования банком специальных инструментов для анализа истории блокчейн-трансакций, чтобы обеспечить полное соблюдение законов и положений о противодействии отмыванию денег и преступности.

«С этой инициативой мы ожидаем увеличения клиентского спроса на услуги по управлению активами Blockchain Falcon. С учетом последних разработок в сфере криптоактивов запуск этого инновационного предложения является своевременным», — заявил генеральный директор банка Мартин Келлер.



Ранее швейцарский регулирующий орган FINMA одобрил возможность обмена и использования криптовалюты биткоин клиентами банка. В фойе штаб-квартиры банка в Цюрихе установлен биткоин-банкомат, который доступен для общественности в рабочее время.