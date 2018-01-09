Часть микрофинансовых организаций в 2017 году не смогли получить статус микрофинансовых компаний (МФК) из-за недостатка ресурсов. Это стало одной из причин увеличения теневых операций на рынке: по экспертным оценкам, почти треть МФО по итогам года ушли в тень, пишет «Коммерсант».

Предполагалось, что статус МФК в 2017 году получат от 100 до 200 МФО, однако по факту в реестре ЦБ на 29 декабря оказалось лишь 60 МФК, свидетельствуют данные исследования аналитического центра МФК «Робот Займер». Из них 10% приходится на региональные фонды поддержки предпринимательства. При этом, по данным ЦБ, на МФК приходится 51% всего совокупного портфеля займов МФО.

«Даже такие ключевые конкурентные преимущества, как возможность привлечения частных инвестиций и работа в онлайн-сегменте, предоставляемые МФК по закону, не пересилили объективных реалий: многие компании не смогли набрать требуемого для получения этого статуса капитала в 70 млн рублей», — указывают авторы исследования.



Однако отказаться от прежней модели бизнеса смогли далеко не все организации, несмотря на несоответствие требованиям. Многие просто ушли в тень. «Часть компаний, выдающих займы онлайн и привлекающих средства физлиц, не являются МФК, но осуществляют такие операции, невзирая на запрет», — отмечает гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов. По оценкам авторов исследования, количество теневых МФО сейчас составляет не менее 800.

Решить эту проблему, по мнению участников рынка, может лишь введение уголовной ответственности за нелегальную финансовую деятельность, а не дальнейшее усиление требований со стороны Банка России.

Тем не менее уже имеющаяся регуляторная нагрузка в 2018 году усилится. В частности, вводятся более жесткие нормы резервирования средств по просроченной задолженности, заработают положения отраслевых стандартов (ограничения количества выдач микрозаймов в одни руки и количества пролонгаций договора), продолжается давление на ставки по микрозаймам.

Впрочем, в отсутствие какой-либо реальной альтернативы для заемщиков МФО рынок в целом продолжает демонстрировать устойчивый рост. Так, по информации ЦБ, прирост совокупного портфеля микрозаймов за девять месяцев 2017 года (более поздние данные недоступны) составил 28%, а количество действующих заемщиков МФО увеличилось на рекордные 78% — до 8,4 млн. По прогнозам экспертов, в 2018 году рынок будет расти примерно такими же темпами, поэтому многие компании не хотят покидать его даже под жестким давлением регулятора.