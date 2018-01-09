Представители биткоин-сообщества запустили петицию на сайте Change.org, в которой призывают ведущую мировую платформу Coinbase ускорить процесс имплементации протокола Segregated Witness (SegWit).

В декабре 2017 года Coinbase официально объявила внедрить поддержку SegWit, однако конкретные сроки не были указаны. Также сообщалось, что площадка намерена нанять дополнительный штат разработчиков для офисов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне. Новые сотрудники будут работать над дальнейшим развитием биткоин-инфраструктуры, сообщает ForkLog .

«Использование SegWit позволит разместить больше транзакций внутри блока и минимизировать комиссии для всех, кто решит воспользоваться этими преимуществами. [Генеральный директор Coinbase] Брайан Армстронг заявил в интервью Bloomberg, что [имплементация] SegWit, «скорее всего, не входит в топ-5 пользовательских запросов», но этой петицией мы хотим доказать, что это не так. В первую очередь ваши клиенты хотят в 2018 году внедрения SegWit», — написал создатель петиции Ли Уоллис.