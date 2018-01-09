Генеральная прокуратура РФ во исполнение положений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» разместила на своем официальном сайте сводный план проверок на 2018 год.

Как сообщает «Современный предприниматель» , чтобы узнать включена ли организация (ИП) в план проверок, необходимо ввести в соответствующих графах сервиса ОГРН, ИНН, название организации и адрес на сайте Генпрокуратуры .

Организация или предприниматель, считающие, что включение их в ежегодный план проверок нарушает закон, вправе подать в соответствующий орган контроля заявление об исключении проверки из ежегодного плана.

Напомним, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.