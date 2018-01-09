Программные системы и технологии (ПСИТ) запустили новую версию Центра авторизации 3CARD-F в банках-партнерах: «СКБ банк», «Банк ФИНАМ», «ДОМ Банк».
В новой версии 2.20.37 реализован и поддержан следующий функционал:
- Реализация бесконтактных технологий MDES (Samsung Pay , Аndroid Pay)
- новая версия поддержки протокола NDC – повышение надежности Центра авторизации.
- Фрод-мониторинг – добавлены новые алгоритмы . Цель –предоставление объективной информации оператору фрод-мониторинга.
- В рамках новой версии осуществляется плановый переход на новую технологическую платформу- . NET (новый модуль NdcUI ,переход dll MPIR)
Источник: ПСИТ-Сервис
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