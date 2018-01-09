В новой версии 2.20.37 реализован и поддержан следующий функционал:

  • Реализация бесконтактных технологий MDES (Samsung Pay , Аndroid Pay)
  • новая версия поддержки протокола NDC – повышение надежности Центра авторизации.
  • Фрод-мониторинг – добавлены новые  алгоритмы . Цель –предоставление объективной информации оператору фрод-мониторинга.
  • В рамках новой версии осуществляется плановый переход на новую технологическую платформу-  . NET (новый модуль NdcUI ,переход dll MPIR)

Источник: ПСИТ-Сервис