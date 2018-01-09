Россияне на протяжении многих лет уверены в надежности и выгодности инвестирования в недвижимость, при этом последние два года растет доверие к рублевым накоплениям на банковском депозите или в форме наличных. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 9 января, результаты всероссийского исследования , проведенного Аналитическим центром НАФИ в ноябре 2017 года.

Россияне считают покупку недвижимости наиболее надежным способом вложения денег, однако с 2015 года доля таковых сокращается (с 65% в 2015 году до 49% в 2017-м). Открытие счета в государственном банке и покупка золота или драгоценностей также входят в тройку самых надежных инвестиций. В 2017 году выросла доля россиян, отмечающих надежность вкладов в госбанке (до 25% с 16% в 2015-м). Покупку золота считают надежной инвестицией 21% участников опроса в 2017 году против 18% в 2015-м.

За последние два года, по мнению россиян, в несколько раз выросла надежность накопления денег в рублях и хранения их в наличном виде (с 5% до 21%). Интерес к валютным сбережениям с точки зрения надежности остается примерно на одном уровне (12% в 2015-м и 9% в 2017-м).

С позиции выгодности лидируют те же способы инвестирования: покупка недвижимости (45%), счет/вклад в государственном банке (18%) и покупка золота или драгоценностей (15%). Выгодность рублевых сбережений отмечают 11% опрошенных, их доля мало изменилась за два года (8% в 2015 году).

Однако снизилось число тех, кто считает выгодными валютные накопления: с 19% в 2015 году до 7% в 2017-м упала доля уверенных в выгодности вложений в евро, с 16% до 6% — в доллары.

Вклады в паевые инвестиционные фонды и в негосударственные пенсионные фонды остаются наименее надежными и выгодными, по мнению россиян, вариантами вложений (не более 1—3%).

Опросом охвачены 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах 42 регионов России в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

«Доверие населения госбанкам в России традиционно высоко, государство в сознании россиян выступает гарантом сохранности. Однако очень показательно практически полное совпадение рейтинга способов инвестирования по надежности и по выгодности. С одной стороны, россияне недостаточно осознают, что «выгодное» не равно «надежному», не строят долгосрочных финансовых планов. С другой стороны, финансовая инфраструктура, за исключением госбанков, не создает ощущения надежности. Концентрация рынка депозитов велика: по данным АСВ, доля 30 крупнейших банков по вкладам населения по итогам девяти месяцев 2017 года выросла с 85,2% годом ранее до 86,7%. Объемы вкладов госбанков будут показывать больший прирост по сравнению с другими кредитными организациями именно за счет фактора доверия, а также из-за недостаточного уровня финансовой грамотности россиян и неготовности работать с иными инвестиционными инструментами», — комментирует генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.