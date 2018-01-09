Поправки в законы о контрактной системе (44-ФЗ) и о закупках у госкомпаний (223-ФЗ) повысят прозрачность госзакупок и расширят возможности для участия в них малого бизнеса.

Важнейшее изменение - отказ от бумажной формы проведения закупок и перевод всех открытых закупочных процедур в электронную форму, сообщает «Российская газета» . Переход на электронные торги предусмотрен с 1 июля 2018 года.

Поправки в 223-ФЗ расширят доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к торгам госкомпаний. Вводится закрытый перечень способов закупок у малого бизнеса, торги также переводятся в электронную форму. Проводиться закупки будут на универсальных торговых площадках, функционирующих в соответствии с законом о контрактной системе. Основные изменения также вступят в силу с 1 июля 2018 года.