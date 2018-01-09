Минфин подготовил проект по сокращению предельной численности федеральных госслужащих и работников федеральных органов исполнительной власти.



«При сокращении предельной численности федеральных государственных гражданских служащих и работников в соответствии с актами президента РФ и правительства, разработанными на основании предложений федеральных органов исполнительной власти по оптимизации их численности при сохранении полномочий (функций) федеральных органов исполнительной власти в полном объеме, размеры фондов оплаты труда федеральных органов исполнительной власти сокращаются с пропорциональным увеличением бюджетных ассигнований на материальное стимулирование федеральных госслужащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их сохранением на очередной и последующие годы», — говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данные меры разработаны в целях повышения эффективности деятельности государственных органов, оптимизации их штата и дальнейшего развития государственной гражданской службы.