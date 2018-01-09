На сайте компании Microsoft теперь отключена опция прямой оплаты в криптовалюте. Вместо нее отображается предложение внести на баланс некоторую сумму в американских долларах, которая затем будет пересчитываться в биткоины.

Как сообщает Anycoin , ссылаясь на CCN, в службе поддержки Microsoft подтвердили, что компания больше не принимает к оплате криптовалюту, а решение об этом принято в июле 2017 года. Изданию также подтвердили, что с приемом биткоинов «были многочисленные проблемы», связанные с процессингом.