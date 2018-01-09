Китайский майнинговый пул ViaBTC объявил о закрытии торговой площадки для облачного майнинга.

Как сообщает Anycoin , ссылаясь на пояснение компании, площадка закрывается для того, чтобы «контролировать возможность спекуляций и защитить интересы инвесторов» на фоне известий о предстоящем запрете на работу майнинговых компаний, который можно ожидать уже с 10 января.

Торговая площадка проработала более года, предоставляя желающим возможность заключать контракты на приобретение определенных мощностей хеширования и получать соответствующие выплаты. В обращении к пользователям их попросили как можно быстрее закрыть все облачные майнинговые контракты.