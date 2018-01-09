Основатель Litecoin, Чарли Ли недавно опубликовал в своем твиттере данные о том, каков объем суточных транзакций в этой криптовалюте по сравнению с рыночной капитализацией и сравнил эти показатели с другими топовыми криптовалютами.

Как сообщает Altcoin , на время публикации твита 5 января 2018 года объем транзакций составил 95% от капитализации. Ли настаивает на том, что инвесторы должны больше заботиться о количестве транзакций, проводимых с использованием Litecoin, чем о цене на него.

По данным СoinМarketСap , на 14.30 по мск 9 января 2018 года курс Litecoin составляет $247,31, снизившись за сутки на 4,83%. Капитализация криптовалюты - более $13 млрд.