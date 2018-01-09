По данным СoinМarketСap , на 9 января 2018 года 09.00 по мск, курс крупнейшей криптовалюты составляет $15,087 тыс. При этом, за сутки он снизился на 5,96%. Капитализация биткоина составляет $253 млрд.

Капитализация всех криптовалют превышает $741 млрд. При этом курс большинства альткоинов тоже продолжает снижаться.

Пробой трендовой линии и падение курса ниже 15400 станет сигналом, что на время лучше выйти из длинных позиций. Зона 13790-14451 тоже может е остановить продавцов, так как нижняя линия канала C-C проходит 13.01.18 через 13234. Пробой трендовой линии зафиксируется при закрытии 8 часовой свечи ниже линии. То есть, на каком ТФ делается анализ, на том и смотрится пробой, поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.