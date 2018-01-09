Криптобанк Wirex скоро восстановит работоспособность всех своих сервисов.

Как сообщает Anycoin , подобное развитие событий не было секретом для руководства компании, поэтому еще летом прошлого года Wirex начал интеграцию с другим европейским партнером.

По словам Павла Матвеева, сооснователя Wirex, сейчас криптобанк находится на финальной стадии интеграции, в результате которой получит альтернативных эмитентов в четырех регионах: Европе, Японии, Сингапуре и США.

«Скоро мы восстановим работоспособность всех наших сервисов. В настоящий момент нашим клиентам доступны услуги криптовалютного кошелька», - заверил он.

«Наши действия не связаны с криптовалютами, они, скорее, отражают неспособность эмитента соблюдать политику Visa, обеспечивающую безопасность и целостность нашей платежной системы», - пояснил Матвеев.

Как напоминает Anycoin , Visa прекратила сотрудничество с WaveCrest 5 января, в ультимативном порядке потребовав немедленно закрыть все программы, связанные с выпуском дебетовых карт. Платежная система не дала ни партнеру, ни его клиентам времени на подготовку к этому решению.

В итоге в тот же день партнеры WaveCrest были вынуждены аннулировать криптовалютные дебетовые карты, выпущенные этим банком, а их пользователи за пределами США потеряли доступ к своим средствам.