Мобильное приложение Тинькофф Банка работает некорректно. Об этом сообщают некоторые клиенты кредитной организации в Twitter.

В банке объяснили, что данная проблема носит технический характер и будет исправлена в ближайшее время.



При этом в кол-центре Тинькофф Банка порталу Банки.ру подтвердили, что возможен сбой.

Скоро все починим, разбираемся в приоритете. Примите извинения за временные неудобства.

— Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) 9 января 2018 г.

В декабре 2017 года у клиентов Тинькофф Банка наблюдались технические трудности с зачислением денег на карты. В результате у ряда клиентов срок зачисления пополнений, которое обычно выполняется мгновенно, мог увеличиться до одного-двух часов. Работа дистанционных сервисов финучреждения была восстановлена.