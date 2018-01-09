Государственная Транспортная Лизинговая Компания 29 декабря 2017 года успешно прошла оферту по биржевым облигациям серии БО-07 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей и разместила в полном объеме предъявленные к оферте биржевые облигации. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в компании, подчеркнув, что она своевременно и полностью выполнила свои обязательства перед инвесторами.

По облигациям установлена ставка купона 8,15% годовых. Следующая оферта предусмотрена 25 декабря 2020 года. Выпуск включен в ломбардный список Банка России и в котировальный список первого уровня Московской биржи.



Организаторами вторичного размещения выпуска облигаций ГТЛК выступили БК «Регион» и Бинбанк.