На фоне роста азиатских фондовых индексов ожидаем несущественного подъема от российского рынка на открытии торгов. Плюс итоги торгов прошлой недели показали приток денег иностранных фондов на российский рынок благодаря росту котировок нефти на $2 до $68 за баррель. Согласно отчету COT, чистые длинные позиции по нефти демонстрируют небольшое увеличение, а инвесторы ожидают сокращение запасов сырой нефти в США, что обеспечит ценам хорошую поддержку в ближайшие дни. Поэтому рубль имеет шансы продолжить торги в диапазоне 56,8-58 за доллар.