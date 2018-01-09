В Тверском суде Москвы на 9 января назначено предварительное слушание по уголовному делу бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина, обвиняемого в хищении из собственного кредитного учреждения 780 млн рублей. Между тем обвиняемый потребовал лишить адвокатского статуса своего бывшего защитника Леонида Шарыя, пишет «Коммерсант».

Воспользоваться услугами полковника ФСБ в отставке, ныне адвоката Шарыя бывшему председателю правления Эргобанка Вячеславу Бармину порекомендовал один из собственников этого кредитного учреждения. Произошло это еще в декабре 2015 года, за две недели до отзыва у банка лицензии.

Уголовное дело в отношении Бармина было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в январе 2017 года. Обвинение ему было предъявлено лишь через полгода после возбуждения уголовного дела. Между тем уже 12 декабря 2017 года было завершено предварительное следствие, 22 декабря Генпрокуратура вручила фигуранту копию обвинительного заключения, и дело было передано в суд.

Сама история, составившая фабулу уголовного дела, по версии следствия, произошла 31 декабря 2015 года. Как полагают в СКР, в этот день Бармин, «обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе банка более 750 млн рублей».

Бармин с самого начала своей вины не признавал, хотя рекомендованный ему адвокат Шарый предложил клиенту другую линию поведения. Шарый получил аванс в размере 20 тыс. долларов, а потом «начал настойчиво убеждать, что мне будет вменено несколько составов тяжких обвинений, что уголовное наказание неизбежно и что меня может спасти только явка с повинной», пишет экс-банкир в заявлении, направленном в Адвокатскую палату Московской области. Текст явки с повинной защитник, как утверждает Бармин, составил самолично, после чего предложил клиенту подписать.

«Документ содержал не соответствующие действительности сведения и мое признание в том, что все решения в банке я принимал единолично, обманывая членов совета директоров и собственников банка. На все мои попытки пояснить, что я ничего такого не совершал, Леонид Шарый предложил мне «не заниматься самодеятельностью», иначе меня ждет срок около десяти лет за групповое преступление», — говорится в заявлении Бармина.

В итоге спустя некоторое время экс-банкир соглашение с адвокатом Шарым расторг. Но, как выяснилось позже, своеобразной юридической помощью последний не ограничился. Еще до того как экс-банкир расторг с ним договор, адвокат Шарый дал показания против своего бывшего подзащитного в качестве свидетеля. Как полагает экс-банкир, за деньги своего клиента Шарый помогал избежать ответственности другим руководителям Эргобанка, которые, судя по всему, решили сделать бывшего председателя правления «козлом отпущения».

Адвокат Шарый подтвердил изданию, что действительно предлагал написать своему подзащитному явку с повинной, но речь в ней якобы шла лишь о признании того, что банк предоставлял регулятору недостоверную отчетность. Подтвердил защитник и факт допроса его в качестве свидетеля.

Между тем, по мнению нового адвоката обвиняемого экс-банкира Евгения Мартынова, никаких реальных доказательств виновности его подзащитного следствие так и не представило.