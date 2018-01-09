Вчера, 8 января аналитический ресурс CoinMarketCap исключил из расчетов средневзвешенных курсов биткоина и других криптовалют данные южнокорейских бирж.

Как сообщает ForkLog , ссылаясь на СМИ, CoinMarketCap подтвердил исключение данных южнокорейских бирж из расчета курсов криптовалют из-за больших различий в ценах по сранению с другими платформами и ограниченных возможностей для арбитража. Подавляющее большинство представленных на сайте активов в настоящий момент находятся в красной зоне.

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На южнокорейских платформах криптовалюты традиционно торгуются по ценам, часто на 10-15% превышающим аналогичные показатели на других мировых обменных площадках. В то же время арбитраж при работе с ними затруднен из-за необходимости указывать при регистрации телефонный номер южнокорейского оператора связи и другую информацию, которую можно получить, находясь только в Южной Корее, сообщает ForkLog.