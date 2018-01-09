Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте за годовой период с июля 2016 года по июнь 2017-го включительно увеличился на 15,4 млрд долларов США и составил 417,8 млрд долларов. Такие данные приводятся в опубликованном во вторник, 9 января, «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте» .

Регулятор поясняет, что положительное влияние на размер активов оказала покупка золота на внутреннем рынке, а отрицательное — изменение цены золота и отток клиентских средств. За отчетный период значительно уменьшились объемы прав требования в иностранной валюте к российским кредитным организациям по сделкам РЕПО. Объем активов, вложенных в депозиты и размещенных на корреспондентских ностро-счетах Банка России, за рассматриваемый период увеличился.

В обзоре указано, что к началу 2017 года сверхмягкая денежно-кредитная политика Европейского центробанка при одновременном ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США привела к росту дифференциала процентных ставок между активами в долларах США и евро. На этот период Банк России счел возможным изменить валютную структуру активов, уменьшив объемы инвестиций в активы в евро в пользу доллара США.

Так, согласно материалам ЦБ, доля американских денег в его активах в валютах и золоте выросла с 40,9% на 30 июня 2016 года до 46,3% на 30 июня 2017-го, а доля евро снизилась с 30,2% до 25,1%. Доля золота за указанный период повысилась с 15,4% до 16,1%. Удельный вес британского фунта стерлингов увеличился с 7,4% до 8,2%, в то время как доля прочих валют уменьшилась с 6,1% до 4,3%. К категории «прочие валюты» отнесены активы в канадских долларах (3,2% на 30 июня 2017 года), австралийских долларах (1%), китайских юанях (0,1%), а также активы в японских иенах и швейцарских франках, но по ним на указанную дату значатся нулевые показатели.

Как свидетельствуют данные Центробанка, отдельно за II квартал 2017 года доля золота уменьшилась ( на 31 марта она составляла 16,4%), а квартальная динамика по доллару и евро соответствовала годовой: доля доллара росла, евро — снижалась (на 31 марта они составляли 45,3% и 25,7% соответственно).

ЦБ напоминает, что информация о его деятельности по управлению активами публикуется не ранее чем через шесть месяцев после окончания рассматриваемого периода, что обусловлено высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка, в том числе Банка России.

Рассматриваемые в подобных обзорах валютные активы Банка России включают государственные и негосударственные долговые ценные бумаги; депозиты и остатки на счетах ностро; средства, инвестированные по сделкам обратного РЕПО; чистую позицию РФ в Международном валютном фонде; еврооблигации РФ; иные права требования к контрагентам по заключенным сделкам. Ценные бумаги, приобретенные Банком России с обязательством обратной продажи по сделкам обратного РЕПО, не учитываются при определении валютных активов. Валютные активы группируются в портфели по валюте номинала.



Управление активами в драгоценных металлах осуществляется отдельно от управления валютными активами Банка России. Активы ЦБ в золоте состоят из монетарного золота, хранящегося на территории РФ.

