Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 29 декабря 2017 года успешно прошла оферту по биржевым облигациям серии БО-07 общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей и завершила вторичное размещение предъявленных к оферте бумаг в полном объеме.

По облигациям установлена ставка купона в размере 8,15%, следующая оферта предусмотрена 25 декабря 2020 года. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России, а также в первый уровень котировального списка Московской Биржи.

Организаторами вторичного размещения выпуска облигаций выступили Бинбанк и БК «Регион».