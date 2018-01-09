Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П04 (идентификационный номер выпуска 4B020400323B001P от 23 июня 2017 г.). Размер выплат за шестой купонный период составил 28 410 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 9,47 рубля.

Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил четвертый выпуск серии БО - П04 в июле 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 3 июля 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка каждого купона составляет 11,15% годовых.