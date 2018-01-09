В депозитном аукционе приняла участие 271 кредитная организация из 63 регионов.
Банк России по итогам недельного депозитного аукциона, проведенного во вторник, 9 января, привлек 1 трлн 767,3 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны кредитных организаций. Это максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона, свидетельствуют данные регулятора. Лимит сегодняшнего аукциона также был установлен на рекордно высоком уровне — 2,79 трлн рублей.
В депозитном аукционе приняла участие 271 кредитная организация из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,45% до 7,75%. Средневзвешенная ставка составила 7,72% годовых.
ЦБ также провел во вторник депозитный аукцион с привлечением средств кредитных организаций на один день. Объем размещения составил 1 трлн 562,9 млрд рублей при лимите в 1,75 трлн.
Кроме того, за период с предыдущего недельного аукциона, состоявшегося 26 декабря, ЦБ провел еще три однодневных депозитных аукциона, на двух из которых предложение со стороны банков превысило установленный регулятором лимит. Так, на аукционе 27 декабря банки разместили в ЦБ на депозитах 468,2 млрд рублей при лимите в 600 млрд. На аукционе 28 декабря предложение составило 1 трлн 9,3 млрд рублей, 29 декабря — 1 трлн 53,9 млрд, а объемы размещения соответствовали лимитам: 470 млрд и 1 трлн рублей соответственно.
Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит недельные, а также более «короткие» депозитные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года.
На начало дня 9 января в банковском секторе был отмечен рекордный структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 2 трлн 638,6 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.
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