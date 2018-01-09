Банк России по итогам недельного депозитного аукциона, проведенного во вторник, 9 января, привлек 1 трлн 767,3 млрд рублей, что соответствовало объему предложения со стороны кредитных организаций. Это максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона, свидетельствуют данные регулятора. Лимит сегодняшнего аукциона также был установлен на рекордно высоком уровне — 2,79 трлн рублей.

В депозитном аукционе приняла участие 271 кредитная организация из 63 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,45% до 7,75%. Средневзвешенная ставка составила 7,72% годовых.

ЦБ также провел во вторник депозитный аукцион с привлечением средств кредитных организаций на один день. Объем размещения составил 1 трлн 562,9 млрд рублей при лимите в 1,75 трлн.

Кроме того, за период с предыдущего недельного аукциона , состоявшегося 26 декабря, ЦБ провел еще три однодневных депозитных аукциона, на двух из которых предложение со стороны банков превысило установленный регулятором лимит. Так, на аукционе 27 декабря банки разместили в ЦБ на депозитах 468,2 млрд рублей при лимите в 600 млрд. На аукционе 28 декабря предложение составило 1 трлн 9,3 млрд рублей, 29 декабря — 1 трлн 53,9 млрд, а объемы размещения соответствовали лимитам: 470 млрд и 1 трлн рублей соответственно.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит недельные, а также более «короткие» депозитные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года.



На начало дня 9 января в банковском секторе был отмечен рекордный структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 2 трлн 638,6 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.