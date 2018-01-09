Банк «Агросоюз» приостановил открытие новых вкладов . При этом в финучреждении уточнили, что действующие вклады можно пополнить или забрать.

«Сегодня вклады мы не открываем, завтра сможете открыть вклад. Информацию о причинах мы не разглашаем», — рассказали в кол-центре кредитной организации.

Подобная информация появилась в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.

«Банк ограничивает услугу пополнения вклада по сумме пополнения. На сайте ни слова об этом) В договоре — аналогично) На каком основании — не разъясняется. Просто факт.) Не профессионально, не внушает уважения. Объяснить ситуацию банк не в состоянии, кроме как информирования о ближайшем сроке ограничения. Следовательно это уже практика и на будущее)», — пишет пользователь портала.