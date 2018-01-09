Компания Google представила сервис Google Pay, который включает в себя платежное приложение Android Pay, кошелек Google Wallet и функцию автоматического заполнения платежной информации для быстрых онлайн-покупок, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Google Pay уже доступен на таких платформах, как Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart, сообщается в официальном релизе компании. Чтобы повысить популярность нового платежного сервиса, Google предлагает специальные скидки на вышеперечисленных ресурсах при оплате через Google Pay.

В своем блоге вице-президент Google Пали Бхат описал новый сервис как вариацию ребрендинга. По его словам, новая платформа начнет полноценно развертываться уже со следующей недели.

По данным исследования Juniper Research, в 2017 году сервисом Android Pay пользовались 24 млн человек по сравнению с 34 млн пользователей Samsung Pay и 86 млн — ApplePay.