За прошедшую неделю пара USD/RUB снизилась с 57,63 до 56,98, а EUR/RUB – с 69,25 до 68,68.

Нефть сейчас для рубля является ключевым драйвером. Стоит следить за поддержкой $67,25. Если она не устоит, то начнется коррекция до $66,30. В этом случае пара доллар/рубль восстановится до 57,90 руб. По паре евро/рубль ожидается снижение до 68,30 руб. с последующей консолидацией цены около $68,50 руб., прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон, сообщает Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«На валютной секции Московской биржи, несмотря на рост цен на нефть, в начале дня мы ожидаем консолидации основных мировых валют у уровней пятничного закрытия. Так доллар в начале дня может попытаться отыграть отметку 57 рублей и закрепиться над ней. Однако на наш взгляд, это выглядит маловероятным. Учитывая, начало периода подготовки экспортеров к налоговому периоду, в преддверии которого предложение валюты на рынке будет повышенным, а также высокие цены на нефть, позиции «быков» в американской валюте выглядят слабыми. Более того, если доллар закрепиться ниже 57 рублей с технической точки зрения у «медведей» появятся шансы на достижение и обновление минимумов прошлого года, установленных в районе 56 рублей. В сложившихся обстоятельствах можно ожидать, что по итогам сегодняшних торгов пара USD/RUB может продемонстрировать снижение», - поясняет он.

По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекс, риск для российской валюты представляет собой угроза расширения санкций со стороны США. В конце января американцы представят свой план ужесточения ограничений, и если будет предложен самый жесткий сценарий, направленный против российских ОФЗ, рубль может существенно скорректироваться. Другие варианты развития событий на этом фронте вряд ли окажут серьезное воздействие на настроения по нашей валюте.