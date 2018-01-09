Курс валютной пары RUR/USD на торгах первого дня общей рабочей недели продолжает свою коррекцию и колебания в диапазоне 57,5-58.

«Отечественная валюта пока не смогла продавить уровень в 57 рублей за доллар и 68 рублей за евро, русские отдыхают. Валютные пары остаются в том же коридоре, и заработать здесь можно только с плечом на минимальных изменениях. Прибыль по валютному циклу считать еще рано, но некоторые итоги говорят о стабильном рубле», - анализирует Сергей Федоров, эксперт «Международного финансового центра».

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», считает, что если цена барреля будет торговаться в диапазоне $55-$70, то у рубля будут шансы на укрепление до 54-56 за доллар. Однако вряд ли получится пройти год ровно и даже фактор нефти обеспечит рубль волатильностью в диапазоне 10%-15%. Больших ожиданий по изменению ставки ЦБ РФ в будущем году нет. Впрочем, это поможет рублю сохранять статус высокодоходной валюты, что вполне полезно для его стабильности.

Гельды Союнов, старший аналитик Альфа-Банка отмечает, что в начале года на рубль могут оказывать давление сохраняющиеся выплаты внешнего долга, которые в январе будут максимальными в ближайшие полгода. Усиление опасений ввода новых санкций, предусматривающих запрет на покупку суверенных облигаций РФ также вызовет волну спроса на долларовые активы.

«В январе мы ждем несколько более высоких уровней бивалютной корзины против российского рубля. Такой прогноз связан с ожиданиями по дальнейшему сужению коридора американских и российских ставок после заседаний 13 и 15 декабря. Также, ближе к концу году мы ожидаем снижения торговой активности и выхода участников из текущих позиций, что на фоне отсутствия большого количества позитивных драйверов для российского рубля, должно отразиться в его ослаблении против доллара. Частично такая конъюнктура сохранится и в январе, наш прогноз на этот период 59,50-60,50 за доллар», - дает прогноз на январь 2018 года главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава.